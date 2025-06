Família é surpreendida com mensagem de Hélder após a sua morte

Há 3h e 17min

No «Dois às 10», Hélder nasceu numa família humilde e tudo o que conquistou foi fruto do trabalho dele. Aos 16 anos conheceu Leandra a mulher da vida dele e juntos tiveram três filhos. Era um bonito quadro de família com um marido e pai atencioso, até que surgiu o diagnóstico que mudaria tudo. Leandra começa por dizer que estão casados há 25 anos e fala sobre a infância de Hélder. Camila conta que foi graças a ela que o pai começou a publicar vídeos nas redes sociais e a ser reconhecido e, por sua vez, Bianca explica que era a filha mais parecida com o pai e que sempre o desafiou a fazer mais.