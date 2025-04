Familiar de concorrente do «Big Brother» defende: «Não teve uma infância fácil»

Há 53 min

No «Dois às 10», Alexandre, primo de Nuno do "Big Brother", fala sobre o impacto dos comentários negativos nas redes sociais e de alguns comentadores sobre o seu primo. Aborda a forma como as pessoas que o conhecem conseguem abstrair-se dos comentários e focar-se no jogo. Alexandre destaca também a sensibilidade de Nuno e a forma como este tem encontrado apoio em alguns amigos dentro da casa, nomeadamente na Liza. Fala sobre a sua infância difícil e como a sua história de vida o moldou. Por fim, aborda o facto de Nuno ter sido nomeado, algo que o surpreendeu e mexeu com ele. Saiba mais em TVI Player