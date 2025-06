Fátima: «Comecei com uma dor no joelho. E fui amputada de uma perna!»

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», Fátima partilha a sua história de vida, marcada por uma reviravolta inesperada. Uma mulher ativa e «guerreira», como se descreve, viu a sua vida mudar drasticamente após uma dor no joelho. «Comecei a trabalhar aos 11 anos», recorda, mencionando uma vida de trabalho árduo e alguns problemas de saúde, como anemias durante a gravidez. A dor súbita no supermercado foi o ponto de viragem. «Um dia estava no supermercado, deu-me uma dor muito forte no joelho e eu aninhei, tive-me a baixar porque eu não podia andar, não andava», recorda. Seguiram-se 23 tentativas de tratamento, todas sem sucesso. As infeções hospitalares agravaram a situação, levando a seis anos de sofrimento. Em 2018, a amputação da perna tornou-se inevitável. A adaptação à nova realidade foi difícil, mas Fátima encontrou forças para seguir em frente. A instalação de um elevador na sua casa trouxe-lhe nova esperança, facilitando a sua mobilidade. Apesar das dificuldades, Fátima expressa contentamento e alívio após a amputação, sentindo que teve sorte. As sensações fantasmas na perna amputada são uma constante, mas Fátima aprendeu a lidar com elas. Apesar de tudo, Fátima mantém uma atitude positiva perante a vida. Saiba mais em TVI Player