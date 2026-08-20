TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Fátima recorda as últimas palavras do filho antes de morrer: “Gosto muito de ti. Não fiques assim”

Há 52 min
Fátima recorda as últimas palavras do filho antes de morrer: “Gosto muito de ti. Não fiques assim” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Fátima, uma mãe que enfrentou a dor do abandono e a dúvida do pai do seu filho sobre a própria paternidade. João Gabriel nasceu com um problema cardíaco e, apesar de todos os esforços e da luta ao longo dos anos, morreu aos 13 anos, diante da mãe e precisamente no local onde ela trabalhava. Uma história marcada pela perda, pela coragem e pelo amor de uma mãe que nunca desistiu do filho.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

De apresentadora a funcionária pública: «É um trabalho tão digno como trabalhar na Televisão»

V+ TVI
Ontem às 18:11
1

Venceu o Big Brother Portugal há 25 anos. Hoje descobrimos o que é feito dele e está irreconhecível

Big Brother
Ontem às 17:08
2

Apaixonada por homem muito mais novo, famosa atriz portuguesa mostra-se feliz: «Ligo zero à opinião dos outros»

V+ TVI
18 ago, 10:26
3

Deu que falar no Secret Story por causa de Ronaldo. Agora surpreende todos ao anunciar que vai ser pai

Big Brother
Ontem às 22:03
4

Tem bichos-da-prata em casa? Há medidas simples para acabar com o problema

Novelas
17 ago, 16:17
5
04:28

Passado entre Hugo e Mariana Sá é tema e a ex-concorrente não aguenta e entra em estúdio em pleno direto

Big Brother
Ontem às 18:24
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sara Jesus e João Ricardo juntos novamente? Fotografia suspeita da empresária gera burburinho

Big Brother
Há 52 min

«A Madrasta»: Uma gravidez, muitos percalços e um fim devastador. O que levou Francisca a perder o bebé?

Novelas
Há 3h e 34min

É filho e irmão de duas das figuras mais famosas em Portugal e revelou agora a reação da família à sua homossexualidade

V+ TVI
Ontem às 15:57

Como fazer a sopa de legumes perfeita? Marco Costa revela o truque da receita que a filha adora

Big Brother
Ontem às 18:51

Deu que falar no Secret Story por causa de Ronaldo. Agora surpreende todos ao anunciar que vai ser pai

Big Brother
Ontem às 22:03

Antes da fama, Sofia Grillo já trabalhava: foi assim que ganhou o primeiro dinheiro

Novelas
Ontem às 16:00

TVI PLAYER

A Madrasta: Miguel sofre tentativa de assalto e é salvo por Ricardo

A Madrasta
Ontem às 22:30

Big Brother Verão - Extra - 20 de agosto de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

Mariana - 20 de agosto de 2026

Mariana
Hoje às 03:00

Big Brother Verão - Especial - 19 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 21:50

Criança de 5 anos morre fechada dentro de carro num dia de calor extremo

Diário da Manhã
Há 3h e 11min

A Madrasta: Francisca revela gravidez e fica em choque com reação de Ricardo

A Madrasta
18 ago, 22:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Fátima recorda as últimas palavras do filho antes de morrer: “Gosto muito de ti. Não fiques assim”

Dois às 10
Há 52 min

Fátima viu o filho de 13 anos morrer no sítio onde ela trabalhava

Dois às 10
Há 1h e 1min

Depois de anos dependente de drogas, Rui faz confissão: “Acabei de gastar, neste último ano, 60 mil euros em cocaína”

Dois às 10
Há 1h e 16min

Sónia nunca abandonou Rui, apesar do vício: “Durante 10 anos, vivi com um namorado dependente de álcool e drogas”

Dois às 10
Há 1h e 26min

Mãe e pai de Gonçalo Quinaz conquistam atenções: “Fisicamente, ela é estupenda”

Dois às 10
Há 2h e 5min

Novo namorado de Maria Cerqueira Gomes é amigo de Cláudio Ramos. E todos sabem quem é

Dois às 10
Há 2h e 8min
Mais

NOVELAS

«A Madrasta»: Leo declara-se a Beatriz, mas tudo corre mal. Veja o que aconteceu

A Madrasta
18 ago, 23:53

Terra Forte: António não quer perder Débora e faz pedido inesperado

Terra Forte
18 ago, 23:53

Terra Forte: Laura mostra provas da relação com Armando e deixa Jennifer em choque

Terra Forte
18 ago, 23:51

Começaram juntas e partiram no mesmo dia: Morre mais uma atriz muito amada em Portugal

Novelas
Ontem às 07:00

Em lua de mel em Portugal, estrelas de Hollywood deixam o luxo de lado e optam por refeição descontraída

Novelas
18 ago, 18:59

Manuel Luís Goucha lamenta a morte de figura adorada em Portugal e revela curiosidade emocionante

Novelas
18 ago, 14:34