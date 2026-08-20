Fátima recorda as últimas palavras do filho antes de morrer: “Gosto muito de ti. Não fiques assim”

Há 52 min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Fátima, uma mãe que enfrentou a dor do abandono e a dúvida do pai do seu filho sobre a própria paternidade. João Gabriel nasceu com um problema cardíaco e, apesar de todos os esforços e da luta ao longo dos anos, morreu aos 13 anos, diante da mãe e precisamente no local onde ela trabalhava. Uma história marcada pela perda, pela coragem e pelo amor de uma mãe que nunca desistiu do filho.