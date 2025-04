Fenómeno da música Brasileira Pedro Sampaio escolhe Portugal para o grande regresso após cirurgia

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», Pedro Sampaio falou sobre o lançamento da sua nova música, «Bota um Funk», em colaboração com Anitta e MCGW, revelando os sentimentos contraditórios que o invadem nesse momento. Apesar da experiência e do sucesso alcançado, o artista confessa que o «frio na barriga» persiste a cada novo projeto. «Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar?», questiona, demonstrando a sua preocupação em agradar ao público. Pedro Sampaio explicou que acompanha de perto todas as reações e opiniões, procurando aprender e evoluir com o feedback recebido. A parceria com Anitta, que já rendeu outros sucessos, é vista como um desafio constante, mas também como uma oportunidade de alcançar novos públicos e explorar sonoridades diferentes. O artista procura manter-se fiel à sua identidade, ao mesmo tempo que se adapta às tendências do mercado e às expectativas dos fãs.