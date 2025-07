Ficámos a saber quem é a concorrente mais pesquisada do «Big Brother Verão»

Há 1h e 17min

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco juntaram-se a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para comentar as recentes notícias do «Big Brother Verão». Um dos temas em destaque foi o fenómeno de popularidade de Kina, concorrente do «Big Brother Verão», que se revelou como a pessoa mais pesquisada desta edição. A curiosidade em torno da concorrente tem dado que falar e promete continuar a marcar presença nas conversas dos comentadores.