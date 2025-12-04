Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

Há 1h e 10min
«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz - TVI

No «Dois às 10», contamos a história de Tiago Cacais, motorista da Carris, cuja vida mudou de forma irreversível a 24 de outubro de 2024. Nesse dia, o autocarro que conduzia foi alvo de um ato criminoso e incendiado em plena via pública. Tiago viveu momentos de verdadeiro terror ao ver o veículo a ser consumido pelas chamas enquanto ainda se encontrava no seu interior. Entre o fumo denso, o calor extremo e o pânico, manteve a lucidez e o instinto de sobrevivência que lhe permitiram escapar com vida. No entanto, as marcas físicas e emocionais daquele dia acompanhar-lho-ão para sempre.

A ACONTECER

Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida»

Dois às 10
Há 1h e 8min

«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

Dois às 10
Há 1h e 10min

Um ano após ter sido queimado nos tumultos em Lisboa, veja como está o motorista da Carris

Dois às 10
Há 1h e 24min

Tiago sobreviveu a um ataque que chocou Portugal: «Porquê a mim, porque é que me fizeram isto?»

Dois às 10
Há 1h e 24min

Parto antes do previsto ditou a vida de bebé para sempre: «Tem 90% de incapacidade»

Dois às 10
Há 1h e 36min

Após pré-eclâmpsia na gravidez, bebé de Cristiana desenvolveu paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão

Dois às 10
Há 1h e 43min
Mais

