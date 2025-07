Há 58 min

No «Dois às 10», Bruno era um adolescente de 14 anos cheio de sonhos, um atleta que vivia desenfreadamente no seio de uma família numerosa. Habituado a muita agitação, em 1993 quando estava de férias com a família em Tavira a vida trocou-lhe as voltas. Um mergulho mal dado na Ria Formosa deixou-o tetraplégico.