Figura conhecida da TVI sobre a rutura com o pai: “Escolhi um lado”

Há 1h e 58min

No “Dois às 10”, conhecemos melhor o homem por trás do sorriso de tantas transformações. Todos o reconhecem como o dentista de sucesso responsável por mudanças de visual que marcaram a vida de inúmeras pessoas, mas hoje abrimos espaço para descobrir quem é, verdadeiramente, João Mouzinho. Para além do profissional rigoroso e dedicado, há uma história de vida feita de desafios, conquistas e inspiração. Uma conversa intimista que revela percursos, motivações e o lado mais pessoal de quem devolve confiança através de um simples — mas poderoso — sorriso.