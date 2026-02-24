Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Filha de Carla foi esfaqueada 43 vezes

Há 1h e 37min
Filha de Carla foi esfaqueada 43 vezes - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Carla, uma mãe marcada por uma dor inimaginável. A 28 de março de 2023, a sua vida mudou para sempre, quando perdeu a filha, Mariana, de forma trágica e inesperada. Nessa manhã fatídica, um homem atacou brutalmente Mariana e uma colega, tirando a vida às duas jovens com dezenas de facadas. Desde então, Carla vive com uma ausência impossível de preencher, enfrentando todos os dias o peso da saudade e da injustiça. Ainda assim, é na sua coragem e na força com que honra a memória da filha que encontra um propósito para continuar.

Mais Vistos

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Dois às 10
Há 1h e 21min
1

Filipe Delgado

Dois às 10
21 jan, 14:44
2

Ator morre inesperadamente e famosa com quem contracenou em projeto especial já reagiu

V+ TVI
Há 1h e 43min
3

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Secret Story
Ontem às 22:46
4

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Secret Story
22 fev, 22:00
5

Para lá dos 6 dígitos. Isto foi o que Filipe Delgado ganhou com a participação na Primeira Companhia

1ª Companhia
Ontem às 18:15
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»

Dois às 10
Há 1h e 21min

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Há 2h e 47min

Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público

V+ Fama
Há 1h e 22min

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Secret Story
Há 46 min

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Secret Story
Ontem às 23:09

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Há 3h e 51min

TVI PLAYER

Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”

Dois às 10
Há 2h e 6min

Secret Story - Especial - 23 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 21:35

Secret Story - Última Hora - 23 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 17:50

Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador

Dois às 10
Há 1h e 27min

Secret Story - Gala de Estreia - 22 de fevereiro de 2026

Secret Story
22 fev, 21:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Assassino da filha de Carla riu-se na cara desta. Mãe descreve momento aterrador

Dois às 10
Há 1h e 27min

Carla guarda o pijama que a filha usou antes de morrer

Dois às 10
Há 1h e 31min

Filipe Delgado surpreende Cristina Ferreira com confissão que envolve a apresentadora — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 34min

Filha de Carla foi esfaqueada 43 vezes

Dois às 10
Há 1h e 37min

Abraçado a Cristina Ferreira, Filipe Delgado agradece: “Vocês transformaram a minha vida”

Dois às 10
Há 1h e 40min

Cristina Ferreira mostra apoio a Filipe Delgado: “Foste a alegria de toda a gente que viu a ‘1.ª Companhia’”

Dois às 10
Há 1h e 41min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Novelas
Há 3h e 17min

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Novelas
Há 3h e 51min

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Novelas
Ontem às 17:12

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Novelas
Ontem às 16:07

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa

Novelas
Ontem às 14:51

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Há 2h e 47min