Filha de Jaime morreu nos seus braços com apenas um dia de vida

Há 23 min
Filha de Jaime morreu nos seus braços com apenas um dia de vida - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história comovente de Lara e Jaime, um casal que partilha há seis anos uma vida em comum e a alegria de serem pais do pequeno Tomás, de apenas três anos. À primeira vista, parecem viver o retrato perfeito de uma família feliz, mas por trás dos sorrisos esconde-se uma dor profunda: a perda irreparável de duas filhas. Nesta conversa intimista, Lara e Jaime abrem o coração para falar sobre o luto, a força do amor e a esperança que os ajuda a seguir em frente.

