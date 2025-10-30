Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Filha de Marta foi uma das vítimas do triplo homicídio que aconteceu na Penha de França em 2024

Há 2h e 16min
Filha de Marta foi uma das vítimas do triplo homicídio que aconteceu na Penha de França em 2024 - TVI

No «Dois às 10», damos voz à dor e à revolta de uma mãe que perdeu a filha e o genro num homicídio que abalou o país. A 2 de outubro de 2024, um crime brutal aconteceu na Penha de França, em Lisboa: um homem entrou numa barbearia e matou o proprietário, Fernanda — uma jovem grávida — e o seu marido, Bruno. Marta, mãe de Fernanda, vive um luto inimaginável e pede justiça pela filha e pelo genro.

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Novelas
Ontem às 09:59
1

Café

1 abr 2024, 16:44
2

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
3

É assim que o filho de Susana Gravato tem vivido após matar a mãe. E a roupa que usa tem um significado

Dois às 10
Hoje às 08:53
4

É português e está a gerar confusão: eis o nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans

V+ TVI
Ontem às 14:50
5

O que Susana Gravato terá descoberto antes de ser morta pelo filho: novo detalhe pode mudar tudo no caso da vereadora de Vagos

V+ TVI
Ontem às 11:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira anuncia gravidez de atriz da TVI: «Está a viver um período feliz»

Dois às 10
Há 3h e 49min

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Secret Story
Ontem às 17:17

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Novelas
Ontem às 16:34

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português

Dois às 10
Ontem às 16:24

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Secret Story
Ontem às 11:14

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Secret Story
Ontem às 16:19

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Tente não rir com a imitação hilariante de Pedro Jorge de Liliana

Secret Story
Há 1h e 55min

A Protegida: Laura e Óscar são apanhados em flagrante

A Protegida
Ontem às 23:15

Secret Story 9 - Especial - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo

Secret Story
Ontem às 18:05

Fábio de rastos por causa de palavras de Liliana. Saiba o que aconteceu

Secret Story
Hoje às 09:54
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Filha de Marta foi vítima de um dos assassinatos mais mediáticos do país. Marta está prestes a encontrar-se com o assassino: «Vou ter nojo de olhar para a cara dele»

Dois às 10
Há 2h e 4min

Marta ficou a saber pela boca do neto de 13 anos que a mãe tinha sido assassinada: «Avó, mataram a minha mãe»

Dois às 10
Há 2h e 12min

Filha de Marta foi uma das vítimas do triplo homicídio que aconteceu na Penha de França em 2024

Dois às 10
Há 2h e 16min

Nuno Eiró revela o que o pai pensava sobre a sua homossexualidade

Dois às 10
Há 2h e 32min

Já não esconde. Nuno Eiró mostra-se mais feliz do que nunca ao lado do namorado

Dois às 10
Há 2h e 40min

Cristina Ferreira relembra imprevisto em «Somos Portugal»: «Nunca mais fomos convidados»

Dois às 10
Há 2h e 44min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

Novelas
Hoje às 10:05

«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros

Novelas
Ontem às 15:21

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Novelas
Há 2h e 18min

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Novelas
Há 55 min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Novelas
Hoje às 09:33