Filha de Marta foi vítima de um dos assassinatos mais mediáticos do país. Marta está prestes a encontrar-se com o assassino: «Vou ter nojo de olhar para a cara dele»

Há 1h e 52min

No «Dois às 10», damos voz à dor e à revolta de uma mãe que perdeu a filha e o genro num homicídio que abalou o país. A 2 de outubro de 2024, um crime brutal aconteceu na Penha de França, em Lisboa: um homem entrou numa barbearia e matou o proprietário, Fernanda — uma jovem grávida — e o seu marido, Bruno. Marta, mãe de Fernanda, vive um luto inimaginável e pede justiça pela filha e pelo genro.