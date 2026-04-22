Filha de Tatiana, de 7 meses, não pode ser vacinada porque o Estado não aceita registá-la

Há 1h e 20min

No “Dois às 10”, damos a conhecer a história de Tatiana, uma jovem de 25 anos, residente em Santarém e mãe de três crianças. No entanto, para o Estado Português, apenas duas dessas crianças existem oficialmente. A mais nova, a pequena Matilde, nascida a 2 de setembro de 2025, continua por registar, colocando esta família numa situação delicada e inesperada. Entre burocracias, desafios legais e o impacto no dia a dia, Tatiana partilha o seu testemunho e a luta para ver reconhecida a identidade da filha.