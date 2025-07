Filho de Fernanda morreu com disparos da PSP — Veja a conversa completa

Há 1h e 22min

No «Dois às 10», abordamos o caso trágico do filho de Fernanda, Fernando Maia, que foi morto com vários disparos por agentes da PSP à paisana. As últimas palavras de Fernando, numa breve chamada telefónica à mãe, ficaram para sempre na memória dela: «Está tudo bem mãe, agora tenho de desligar… Amo-te muito». Dois anos depois, Fernanda continua à espera do julgamento, revoltada com a falta de respostas e a ausência de contacto oficial.