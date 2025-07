Filho de Manuel Melo aparece em estúdio e deixa todos boquiabertos

Há 39 min

No «Dois às 10», vivemos uma manhã cheia de emoções, com destaque para os desenvolvimentos intensos na casa do «Big Brother Verão», onde cinco concorrentes estão em risco de expulsão: Manuel Melo, Catarina Miranda, Viriato Quintela, Bruna e Afonso Leitão. Como habitual, recebemos em estúdio os familiares dos nomeados para comentar os últimos acontecimentos e partilhar os seus sentimentos.

Mas o momento que deixou todos boquiabertos foi a inesperada aparição de Martim, o filho de Manuel Melo. Com uma entrada surpreendente e um sorriso encantador, Martim cativou os presentes — e os telespectadores — com a sua simpatia e, sobretudo, os seus impressionantes olhos claros, que geraram de imediato reações entre os presentes em estúdio.