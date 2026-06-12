No “Dois às 10”, acompanhamos uma história de amor que começou diante das câmaras e cresceu muito para além delas. Sara Sistelo e Moisés Figueira construíram uma vida em comum, marcada pela cumplicidade, pela família e por momentos inesquecíveis. Hoje, a felicidade celebra-se em dobro. Enquanto aguardam a chegada de mais um membro da família e revelam o nome do bebé que está a caminho, Sara e Moisés dão também um passo muito especial na sua história. Em direto, assistimos ao casamento deste casal tão acarinhado pelo público.
Filho de Moisés Figueira cria momento inesperado com discurso que surpreende o pai e Sara Sistelo
Há 1h e 25min