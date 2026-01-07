Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”

Há 19 min
No “Dois às 10”, Tatiana e Ruben Boa Nova recordam o início de uma história de amor que começou quando tinham apenas 19 e 21 anos e que, ao longo de 14 anos, foi posta à prova sob o olhar atento do público. Do namoro que rapidamente ganhou notoriedade no “Secret Story 3”, à cumplicidade que os levou a viver uma verdadeira maratona de reality shows, o casal conquistou Portugal com a sua autenticidade e sentido de humor. Foi também em televisão, durante a participação n’ “A Quinta”, que Ruben se ajoelhou e pediu Tatiana em casamento, num momento inesquecível. Depois da boda e da chegada do pequeno Lourenço, a família volta agora a crescer. Hoje, no “Dois às 10”, a família Boa Nova apresenta o novo membro: o pequeno Rodrigo.

