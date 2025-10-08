Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Filho de Susana morreu de enfarte com apenas cinco anos

Há 3h e 29min
Filho de Susana morreu de enfarte com apenas cinco anos - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história comovente de Susana, uma mãe que enfrentou a maior dor que se pode imaginar — a perda do filho Bernardo, que morreu subitamente de um enfarte aos cinco anos. Desde então, Susana mantém viva a memória do pequeno, transformando o seu quarto num verdadeiro altar de amor e saudade. Todos os dias, ao acordar, encontra força na esperança de que está um dia mais perto de voltar a ver o seu menino.

