Filho de Susana morreu de enfarte com apenas cinco anos

Há 3h e 29min

No «Dois às 10», conhecemos a história comovente de Susana, uma mãe que enfrentou a maior dor que se pode imaginar — a perda do filho Bernardo, que morreu subitamente de um enfarte aos cinco anos. Desde então, Susana mantém viva a memória do pequeno, transformando o seu quarto num verdadeiro altar de amor e saudade. Todos os dias, ao acordar, encontra força na esperança de que está um dia mais perto de voltar a ver o seu menino.