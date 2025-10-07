Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Filipa foi devolvida a instituição pela família de acolhimento: «Já os chamava pais»

Há 1h e 21min
Filipa foi devolvida a instituição pela família de acolhimento: «Já os chamava pais» - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história marcante de Filipa, uma jovem de 22 anos que foi retirada aos pais quando tinha apenas um ano e cresceu em instituições. As suas recordações de infância estão marcadas pela violência e pelo abandono — lembra-se da mãe ser agredida pelos companheiros e de a trocar pelos vícios. Também nas instituições, as experiências não foram fáceis e, quando finalmente foi adotada, viveu o trauma de ser devolvida.

Mais Vistos

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso

V+ TVI
Ontem às 16:50
1

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Novelas
Ontem às 14:21
2

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Novelas
2 mai 2024, 10:55
3

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Dois às 10
Ontem às 15:04
4

Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas

V+ TVI
5 out, 09:09
5

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Secret Story
Há 2h e 41min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Mandaste para o ar: 'Ó Zé...'»: As farpas de Pedro Jorge a Liliana que viralizaram na Internet

Secret Story
Há 15 min

Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

Dois às 10
Há 3h e 56min

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente

Novelas
Há 3h e 16min

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Secret Story
Ontem às 16:48

«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha

Novelas
Há 3h e 26min

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Dois às 10
Ontem às 15:29

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:08

Fábio enfia-se na cama de Liliana para passar a noite: «Não penses no que está lá fora»

Secret Story
Há 2h e 44min

A Protegida: O tão esperado beijo ardente entre Laura e Óscar

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - Especial - 6 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»

Secret Story
Há 2h e 25min

Ana Cristina provoca Pedro e leva resposta inesperada

Secret Story
Há 1h e 59min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Foi desta! Cristina Ferreira apanha momento íntimo de Liliana e Fábio- «O primeiro beijo foi em direto!»

Dois às 10
Há 3 min

Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»

Dois às 10
Há 13 min

Bebé bate com cabeça no chão ao nascer nas urgências. Pai explica como tudo aconteceu

Dois às 10
Há 35 min

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

Dois às 10
Há 1h e 18min

Filipa foi devolvida a instituição pela família de acolhimento: «Já os chamava pais»

Dois às 10
Há 1h e 21min

Cantora portuguesa ocultou diagnóstico de cancro do público. Dois anos depois, conta tudo

Dois às 10
Há 1h e 32min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

Novelas
5 out, 11:17

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

Novelas
4 out, 11:27

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Novelas
Ontem às 15:56

Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?

Novelas
Ontem às 14:21

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Novelas
Ontem às 15:29

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

Novelas
Ontem às 09:25