No «Dois às 10», Filipe e Carla partilham a sua história de coragem e amor incondicional. Há cinco anos, recebiam nos braços as gémeas Constança e Camila, duas bebés saudáveis e inseparáveis. Mas a felicidade foi abruptamente interrompida quando, com apenas três meses, Camila começou a dar sinais de que algo não estava bem. O diagnóstico que se seguiu foi o que nenhum pai quer ouvir: cancro. Hoje, os pais falam sobre a luta diária, os desafios inesperados e a força que encontraram para enfrentar uma realidade que mudou para sempre a sua família.
Filipe soube que a filha de 3 meses tinha cancro por telefone
Há 1h e 33min