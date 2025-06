Foi ao hospital com febre e já não saiu com vida: «Perdi o meu filho em circunstância ainda hoje por explicar»

Há 50 min

No «Dois às 10», Andreia recorda o filho Pedro, um jovem cheio de sonhos e que deixava uma marca positiva em todos os que o conheciam. A sua memória permanece viva no coração de quem o amava. A história de Pedro começa com uma febre persistente, tratada inicialmente com antipiréticos e antibióticos. «O Pedro estava com febre já há algum tempo», recorda Andreia, descrevendo a crescente preocupação com a saúde do filho. A situação agravou-se, levando à hospitalização e a um choque séptico que o conduziu aos cuidados intensivos. O coma induzido e a subsequente agitação de Pedro trouxeram momentos de grande angústia para a família. Andreia questionou a equipa médica sobre o estado do filho, notando que algo não estava bem. O telefonema que informava sobre o agravamento do seu estado cerebral marcou o início do fim. A dor da perda é imensa, mas o legado de Pedro permanece. Saiba mais em TVI Player