Foi diretor da TVI e agora é candidato a Presidente da República

Há 1h e 46min
Foi diretor da TVI e agora é candidato a Presidente da República - TVI

No «Dois às 10», recebemos João Cotrim de Figueiredo, o ex-líder da Iniciativa Liberal que entrou oficialmente na corrida a Belém. Depois de anunciar a sua candidatura à Presidência da República em agosto, Cotrim de Figueiredo assegura que manterá o seu cargo de deputado no Parlamento Europeu durante toda a campanha. Nesta conversa, conhecemos melhor o homem por detrás do político — as suas motivações, ideias e o percurso que o trouxe até aqui.

