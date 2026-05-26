Fomos trabalhar de lingerie com Ana, ex-concorrente do “Secret Story 10”

Há 2h e 18min

No “Dois às 10”, Ana, a concorrente que conquistou o público no “Secret Story 10”, surge acompanhada pelo filho, Afonso, para preparar uma receita deliciosa, repleta de sabor e boa disposição. Para além da cozinha, fomos conhecer a Ana fora da casa mais vigiada do país, acompanhando-a ao longo de um dia intimista que revela a sua rotina, a relação cúmplice com o filho e a mulher por detrás da personalidade que marcou o programa.