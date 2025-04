Francisco Macau revela o segredo para uma vida longa e saudável

Há 42 min

No «Dois às 10», Mónica Braga partilha a sua jornada de transformação após uma cirurgia para perda de peso. Sentindo-se «desacompanhada» com o acompanhamento hospitalar semestral, Mónica procurou o apoio de Francisco Macau e da sua equipa. A decisão surgiu da necessidade de um acompanhamento mais próximo e personalizado. Antes da cirurgia, Mónica chegou a pesar 122 quilos, um excesso de peso que a motivou a procurar ajuda especializada. A experiência no hospital deixou-a frustrada, pois, segundo ela, a dieta era sempre a mesma e as dúvidas raramente eram esclarecidas. «Eu posso lhe dizer que nestes dois anos de cirurgia a dieta sempre foi a mesma», desabafa Mónica. Ao encontrar a «Team Macau», Mónica sentiu um apoio tanto nutricional como emocional, além do acompanhamento nos treinos. A mudança foi notável, proporcionando-lhe uma nova perspetiva sobre o processo de emagrecimento e bem-estar. Saiba mais em TVI Player