Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

Há 1h e 30min
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - TVI

No “Dois às 10”, Marcia Soares e Francisco Monteiro recordam a história que começou dentro da casa do "Big Brother 2023", onde a cumplicidade entre ambos foi evidente desde o primeiro momento. Cá fora, a relação acabou por não resultar, mas o reencontro trouxe novas perspetivas. Em estúdio, revelam o que realmente os une hoje e falam, sem rodeios, sobre sentimentos, expectativas e a ligação que continua a marcar as suas vidas.

