Francisco Vale recorda os últimos tempos de namoro com Jéssica Galhofas: «Esteve a viver como se fosse minha colega de quarto»

Há 1h e 21min
Francisco Vale recorda os últimos tempos de namoro com Jéssica Galhofas: «Esteve a viver como se fosse minha colega de quarto» - TVI

No «Dois às 10», Francisco Vale revela tudo sobre o fim da relação com Jéssica Galhofas. Depois de se terem conhecido no «Big Brother 2023» e de viverem uma relação intensa dentro e fora da casa, o casal decidiu seguir caminhos separados ao fim de um ano. O término não foi fácil, mas Francisco escolheu focar-se no seu bem-estar e embarcou numa verdadeira transformação pessoal. Hoje, mais confiante e na melhor forma física de sempre, o ex-concorrente fala abertamente sobre os desafios da separação, a pressão de viver um amor sob os olhos do público e a forma como o ginásio se tornou o seu escape emocional.

