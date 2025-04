Funeral com balde de gelo e jazigo com vista panorâmica? Cláudio Ramos surpreende

Há 1h e 32min

No «Dois às 10», a conversa toma um rumo inesperado quando o tema é o funeral. Entre preferências por cremação ou enterro, Cláudio Ramos surpreende com um pedido peculiar: ser enterrado de lado e com um balde de gelo. A ideia inusitada gera gargalhadas e comentários divertidos. «Gostava que me enterrassem de lado e com um balde de gelo», afirma Cláudio Ramos, justificando a sua escolha com o conforto da posição de dormir. A conversa prossegue com considerações sobre jazigos e a possibilidade de serem transparentes, permitindo ver o caixão. «A única coisa que vão ver é o caixão, Cláudio Ramos», brinca um dos participantes, desmistificando a ideia de um jazigo com vista panorâmica. . Saiba mais em TVI Player