No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Ontem foi dia de gala e a recruta Kina acabou por ser expulsa, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.
Gonçalo Quinaz critica a postura de Rui Freitas na “1.ª Companhia”: “Tem faltado ao respeito, não só aos colegas, como aos instrutores também”
Há 3h e 36min