Gonçalo Quinaz critica Eva: «Está a ser-lhe passada uma confiança extrema»

Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz não poupa Eva na análise à gala do Secret Story, sublinhando que a concorrente está a receber uma confiança extrema por parte da casa e sente-se demasiado confortável no jogo. Em estúdio, o comentador questiona se esse estatuto privilegiado é sustentável depois das contradições na relação com Diogo e das reações à aproximação dele a Ariana, lançando o alerta de que Eva pode estar a subestimar o olhar do público cá fora.