Gonçalo Quinaz elogia a prestação de Liliana no «Secret Story 9»: «Eu não apoio o que ela está a fazer, mas é uma excelente concorrente»

Há 1h e 36min
No «Dois às 10», mergulhamos no ambiente intenso que se vive na casa do «Secret Story 9». Este domingo, mais um concorrente vai deixar o jogo e, até lá, revemos os momentos mais marcantes da semana dos nomeados. Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz juntam-se a nós para analisar estratégias, comentar conflitos e antecipar o que poderá acontecer na próxima gala.

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
Ontem às 11:41
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia

V+ TVI
Ontem às 16:44
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»

V+ TVI
1 out, 16:48
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
01:25

O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir

Secret Story
Ontem às 22:19
04:59

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Dois às 10
Há 1h e 5min
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»

Secret Story
Ontem às 17:26

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Dois às 10
Ontem às 17:00

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Há 2h e 29min

Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro

Dois às 10
Ontem às 16:15

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
Ontem às 16:54

Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar

Secret Story
Há 3h e 12min

Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»

Dois às 10
Ontem às 10:04

A Fazenda: Revelado segredo que Becas tem tentado esconder

A Fazenda
Ontem às 22:30

A absolvição de Joana Marques explicada por um advogado

CNN Hoje
Há 1h e 7min
Filho de Luís Aleluia afirma sentir-se manipulado: «Usam isso para me impedir de fazer o que quero»

Dois às 10
Há 4 min

Filho de Luís Aleluia ficou a saber da morte do pai graças a uma publicação de Herman José nas redes sociais

Dois às 10
Há 7 min

Filho do ator Luís Aleluia não se despediu do pai antes de este ter decidido partir: «Tínhamos discutido no dia antes»

Dois às 10
Há 13 min

Filho de Luís Aleluia sobre a morte do pai: «Perdi o meu psicólogo, o meu psiquiatra»

Dois às 10
Há 14 min

Após a morte do pai, filho de Luís Aleluia continua a falar com este: «Mando-lhe, às vezes, mensagem»

Dois às 10
Há 14 min

Filho de Luís Aleluia recorda a morte do pai: «Ficou por dizer o quanto eu o amava»

Dois às 10
Há 15 min
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Há 45 min

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Há 2h e 29min

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
Ontem às 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
Ontem às 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
Ontem às 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Há 1h e 58min