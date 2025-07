Há 1h e 19min

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim juntam-se a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para comentar a tão aguardada estreia do «Big Brother Verão». Os comentadores analisam os primeiros concorrentes, as suas personalidades e estratégias, exploram todos os detalhes da nova casa e discutem as primeiras dinâmicas que prometem agitar esta edição especial do reality show.