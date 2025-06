Há 1h e 52min

No «Dois às 10», os comentadores analisaram a relação entre Luís e Carina no «Big Brother.» A amizade que outrora parecia inabalável enfrenta agora desafios. Manuel Rodrigues planeia semear a discórdia com Luís até ao final do programa. Gonçalo Quinaz acaba por tecer fortes elogios ao concorrente, considerando-o um dos mais inteligentes. Saiba mais em TVI Player