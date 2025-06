Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Big Brother»: «Eu não gosto de pessoas que...»

Hoje às 10:04

No «Dois às 10», a análise da prestação de Solange no «Big Brother» revela uma reviravolta surpreendente. Inicialmente, Solange era vista como uma concorrente forte, com qualidades como a entreajuda e a combatividade. No entanto, a sua aliança repentina com Lisa para conspirar contra Nuno levantou questões. Gonçalo Quinaz questionou: «Eu não consigo perceber estas mudanças tão repentinas». Saiba mais em TVI Player