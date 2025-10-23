Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Gonçalo Quinaz sobre Zé, ex-noivo de Liliana: «Não estou nada satisfeito com ele»

Há 3h e 33min
Gonçalo Quinaz sobre Zé, ex-noivo de Liliana: «Não estou nada satisfeito com ele» - TVI

No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

