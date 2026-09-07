TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Há quatro meses, João Espada desapareceu após viajar secretamente para a Tailândia. Mãe desespera por ajuda

Há 1h e 16min
Há quatro meses, João Espada desapareceu após viajar secretamente para a Tailândia. Mãe desespera por ajuda - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos o caso de João Espada, um jovem de 20 anos que está desaparecido há quatro meses. João embarcou numa viagem até à Tailândia e, desde então, nunca mais deu notícias. A última pista indica que terá seguido viagem para o Vietname. A mãe vive dias de enorme angústia e desespero, sem saber onde está o filho e sem respostas sobre o que lhe terá acontecido.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

Big Brother
Ontem às 21:59
1

«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

Dois às 10
Há 3h e 56min
2

Ficou noiva em direto, mas separou-se longe das câmaras. Hoje, é dona de um "império" e volta a brilhar no BB All Stars

Big Brother
Ontem às 22:44
3

Afinal, o que tem Sónia Jesus contra Jéssica Maria? Desvendamos toda a história aqui

Big Brother
Ontem às 23:47
4

Icónico concorrente entra no «Big Brother All Stars» após ter sofrido desgosto de amor que o deixou sem dinheiro: «Abandonado no altar»

Dois às 10
Ontem às 22:50
5

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Big Brother
Ontem às 11:45
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A cadeira quente “ferveu” e já há vários rivais no BB All Stars: Conheça todas as “guerras”

Big Brother
Há 1h e 29min

Estreia de Coração de Mãe promete emoção: há um momento que vai fazer-nos acreditar no amor

Novelas
Há 1h e 30min

Depois de Sofia Sousa, Jéssica Maria, Mafalda Diamond... o "pinga-amor" dos realities soma “nova conquista”: o Big Brother All Stars

Big Brother
Ontem às 23:18

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

Big Brother
Ontem às 23:10

Após ter tocado muitos com a sua profissão, irmã de Rita Pereira anuncia mudança de vida: «Quero descobrir até onde posso chegar»

V+ TVI
Há 2h e 47min

Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer

Big Brother
Ontem às 23:28

TVI PLAYER

Big Brother - All Stars - Estreia - 6 de setembro de 2026

Big Brother
Ontem às 21:25

A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque

Big Brother
Hoje às 00:23

Frente a frente. Catarina Miranda deixa aviso a Sónia Jesus: «Não me toques»

Big Brother
Há 2h e 27min

Ainda vai dar para o torto. Diogo Marcelino confronta Francisco Monteiro sobre comentários fora da Casa: «Andaste a falar»

Big Brother
Hoje às 02:21

Para surpresa de todos, Francisco Monteiro revela: «Sou casado»

Big Brother
Há 2h e 7min

Tensão no ar! Sónia Jesus reage à entrada de Jéssica Maria: «Não conheço esta gente»

Big Brother
Ontem às 23:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Há quatro meses, João Espada desapareceu após viajar secretamente para a Tailândia. Mãe desespera por ajuda

Dois às 10
Há 1h e 16min

Última Hora - As primeiras imagens da Princesa Leonor na universidade

V+ Fama
Há 1h e 20min

"Linda de morrer": O look de Margarida Corceiro em Veneza que está a dar que falar

V+ Fama
Há 1h e 23min

Os melhores e piores looks dos famosos no festival de cinema de Veneza

V+ Fama
Há 1h e 25min

Sara desespera por encontrar o filho desaparecido há quatro meses: “Só quero um sinal do João, esteja vivo ou morto”

Dois às 10
Há 1h e 29min

Visual de Georgina Rodríguez divide opiniões

V+ Fama
Há 1h e 31min
Mais

NOVELAS

Coração de Mãe estreia com emoções fortes: Estas são as cenas mais marcantes do primeiro episódio

Novelas
Há 2h e 6min

Em dia de estreia, revelamos um dos segredos dos bastidores de Coração de Mãe

Dois às 10
Há 2h e 34min

A Madrasta: Condessa aconselha Diana a casar com Pedro

A Madrasta
28 ago, 23:05

Toy enfrentou um grave problema de saúde: «Um AVC gravíssimo...»

Novelas
Há 2h e 43min

Treze anos depois, Joana Solnado regressa às novelas da TVI: “É uma honra enorme estar a dar voz a tantas mulheres”

Novelas
4 set, 10:42

A Protegida: Mónica descobre o segredo de Mariana e ameaça denunciá-la

A Protegida
5 set, 23:54