Heitor e Patrícia, do Secret Story, lamentam que ex-concorrente se tenha afastado: «Não tem falado...»

Há 1h e 3min
No «Dois às 10», Patrícia Carvalho e Heitor Nunes recordaram a sua passagem pelo «Secret Story 8» e falaram sobre as amizades que trouxeram do programa. Durante a conversa com Cláudio Ramos, a dupla de amigos lamentou o afastamento de Maria, outra ex-concorrente da mesma edição.

Heitor e Patrícia confessaram que a colega não tem falado com eles desde que saíram da casa mais vigiada do país. Apesar da cumplicidade que viveram durante o reality show, os dois amigos demonstraram alguma tristeza por este distanciamento na vida real, contrastando com a união que eles próprios mantêm em Paris, onde vivem e trabalham juntos.

