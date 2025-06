Hélder deixou vídeo para a mulher e as filhas verem depois dele morrer

Há 2h e 51min

No «Dois às 10», Foram 25 anos de casamento, três filhos e uma vida pela frente mas o cancro não fez segredo que levaria Hélder mais cedo. Antes de morrer, Hélder gravou um vídeo com uma mensagem para a mulher e as filhas verem após a morte.

Partilhamos um excerto do vídeo de despedida de Hélder e, de seguida, a mulher e as filhas contam como tiveram conhecimento do diagnóstico de cancro. Recordam também o dia em que a médica disse que era melhor Bianca antecipar o casamento para que conseguisse cumprir o sonho de dançar com o pai neste dia tão especial e termina com Leandra a dizer que teve com o marido até ao último suspiro e deixar de ouvir o coração