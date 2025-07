Hipotiroidismo - Tânia deixou de andar e de se mexer: «Foi um choque quando me picaram-me as pernas e os pés e não senti nada»

Há 1h e 51min

No «Dois às 10», conhecemos a Tânia, tem 28 anos, desfila desde os cinco anos e é a Miss Global Universo Portugal. Tânia revela que teve cancro da tiroide aos 12 anos e que nunca mais conseguiu estabilizar a sua saúde. Em novembro do ano passado, um hipotiroidismo grave deixou-a paralisada e numa cama de hospital… Tânia teve de aprender a voltar a andar e a ter autonomia e no dia 14 de fevereiro deste ano conseguiu voltar a andar sem apoio. Foi um processo longo e difícil que leva Tânia a emocionar-se.