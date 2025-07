Há 1h e 12min

No «Dois às 10», foi comentado um caso insólito que está a chocar o país: um homem arrancou o nariz de um agente da GNR com uma dentada. O painel de comentadores analisou os detalhes do incidente, questionou o estado emocional do agressor e refletiu sobre a gravidade da violência contra as autoridades. Uma história que deixou os apresentadores e os espectadores incrédulos.