Homem mata prima idosa e fica em casa com o corpo - e o que terá acontecido depois é ainda mais macabro

Há 1h e 23min

No «Dois às 10», ficamos a conhecer o caso de Rosa, uma idosa de 78 anos, que acolheu o seu primo João, de 48 anos. O primo de Rosa assassinou-a com recurso a murros, pontapés e pauladas, tendo ficado com o corpo na casa durante sete horas. Rosa foi encontrada sem vida, parcialmente despida, desfigurada e com o sutiã rasgado na sua cozinha. João confessou à vizinha, tendo sido detido pelas autoridades. Saiba mais em TVI Player