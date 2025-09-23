Hugo enterrou o pai no dia em que celebrou 19 anos

Há 40 min

No «Dois às 10», recebemos Hugo, que nos conta uma história de perdas marcantes em poucos anos. Com apenas 19 anos, viu o pai morrer eletrocutado, deixando muitas palavras por dizer. No ano seguinte, perdeu o avô que o criou e cuidou como um segundo pai, vítima de cancro. Hugo partilha como lidou com a morte do avô, vivendo ao seu lado nos últimos momentos, e reflete sobre a dor e a mágoa que marcou a perda do pai, oferecendo-nos um relato profundamente humano e emotivo sobre luto, saudade e coragem.