Idosa chora ao despedir-se do cão por um motivo que ninguém gostaria de enfrentar

Há 3h e 29min

No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história de amor de Julieta e Aníbal, um casal que está junto há mais de 60 anos. Conheceram-se quando tinham apenas 15 anos e foi uma parede, partilhada pelas casas onde viviam, que uniu os dois através de um código secreto com que namoravam às escondidas. A vida trouxe-lhes desafios e algumas partidas pelo caminho, mas nunca deixaram de cuidar um do outro. Hoje, olham para o passado com a certeza de que fariam exatamente as mesmas escolhas e provam que o verdadeiro amor resiste ao tempo