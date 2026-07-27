Imagens inéditas do casting de Joaquim para o Big Brother Verão: «Fiquei muito mal após o final de uma relação»

Há 2h e 14min

No «Dois às 10», o programa mostra em primeira mão as imagens do casting de Joaquim para o "Big Brother Verão", nas quais o ex-concorrente recorda um período especialmente difícil da sua vida. Ainda antes de entrar na casa, Joaquim confessa que ficou muito mal após o final de uma relação, uma revelação que ajuda a compreender melhor as motivações que o levaram a arriscar esta experiência.