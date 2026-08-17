Imagens inéditas do casting de Miguel para o Big Brother Verão já previam relação com Mariana Sá?

Hoje às 11:49

No «Dois às 10», o programa mostra em primeira mão o casting de Miguel para o "Big Brother Verão", no qual o agora 9.º expulso se apresenta como um jovem competitivo e ambicioso, sem qualquer sinal do que estaria para vir com Mariana Sá. A conversa em estúdio compara essa imagem inicial com o percurso que Miguel fez dentro da casa, culminando no pedido de namoro emotivo à concorrente de Vizela, semanas antes de ambos serem expulsos em galas diferentes.