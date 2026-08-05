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Incêndio transformou férias num cenário de horror. Toda a família de Mafalda ficou queimada

Há 11 min
Incêndio transformou férias num cenário de horror. Toda a família de Mafalda ficou queimada - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Mafalda, a tia Fátima e o primo Tozé, que recordam a tragédia que marcou as suas vidas durante umas férias em família, em 2008. Uma fuga de gás provocou uma violenta explosão, seguida de um incêndio, deixando os três com queimaduras graves e em coma. Sobreviveram, mas carregam até hoje as marcas físicas e emocionais desse dia, numa conversa emocionante sobre superação, resiliência e esperança.
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