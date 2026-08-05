TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Incêndio transformou férias num cenário de horror. Toda a família de Mafalda ficou queimada

Há 1h e 51min
Incêndio transformou férias num cenário de horror. Toda a família de Mafalda ficou queimada - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Mafalda, a tia Fátima e o primo Tozé, que recordam a tragédia que marcou as suas vidas durante umas férias em família, em 2008. Uma fuga de gás provocou uma violenta explosão, seguida de um incêndio, deixando os três com queimaduras graves e em coma. Sobreviveram, mas carregam até hoje as marcas físicas e emocionais desse dia, numa conversa emocionante sobre superação, resiliência e esperança.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Ator com carreira marcante na TVI tem enfarte e é internado de urgência

Novelas
Hoje às 09:35
1

Esqueça a água fria do Algarve. Há uma praia aqui ao lado onde o mar chega aos 30 graus

Dois às 10
Ontem às 17:00
2

Praia de Nissi: um paraíso para férias de praia baratas

7 jan 2025, 13:09
3

Princesa Eugenie dá à Luz em Lisboa. E há um motivo para a bebé ter nascido em Portugal

Novelas
Ontem às 20:29
4

O mundo está de luto: morreu, aos 82 anos, uma das atrizes mais acarinhadas de sempre

V+ TVI
Há 2h e 14min
5

Adeus a uma lenda da representação: Famoso ator morre aos 80 anos

V+ TVI
3 ago, 11:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Pedido de casamento surpreende todos. Esta ex-concorrente de reality show da TVI está noiva

Big Brother
Há 1h e 52min

Tragédia dentro de casa deixou Mafalda com marcas para a vida: «Dizia à minha mãe: "Vai buscar uma pistola e mata-me"»

Dois às 10
Há 44 min

Marcelo Palma mostra-se com pessoa especial e assume: «Amo-te»

Big Brother
Há 1h e 4min

Emocionante. Antes de os pais morrerem, irmã de Nuno fez promessa sobre o concorrente do Big Brother Verão

Dois às 10
Ontem às 12:05

Cristina Ferreira revela as 15 pequenas coisas que tornam as férias perfeitas

Dois às 10
Há 2h e 33min

Exclusivo «A Madrasta»: Pedro termina casamento com Francisca e esta reage da pior forma possível

Novelas
Há 2h e 1min

TVI PLAYER

Big Brother Verão 2026 - Extra - 5 de agosto de 2026

Big Brother
Hoje às 00:15

A Madrasta: Alguém quer atropelar Diana

A Madrasta
Ontem às 22:30

Big Brother Verão 2026 - Especial - 4 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 21:50

A Madrasta: Diana vai até à casa da camareira e tem a pior das surpresas

A Madrasta
3 ago, 22:30

Ao acordar, Mariana Sá e Miguel escondem-se debaixo dos lençóis e o inevitável acontece

Big Brother
Ontem às 10:23

Filha de atriz é encontrada morta após ter sido asfixiada com película aderente e enterrada numa lagoa

Dois às 10
Ontem às 15:12
Mais no TVI Player

A ACONTECER

É famoso. Vencedor do passatempo surpreende Cláudio Ramos: “Você conhece-me”

Dois às 10
Há 36 min

Ator detido em flagrante por violar menina de 5 anos durante festa de aniversário

Dois às 10
Há 55 min

Mafalda recorda experiência vivida durante coma: “Sonhava que estava dentro de um caixão”

Dois às 10
Há 1h e 47min

Incêndio transformou férias num cenário de horror. Toda a família de Mafalda ficou queimada

Dois às 10
Há 1h e 51min

Depois de algum tempo afastada, Ana Morina regressa ao ecrã e desaba em lágrimas

Dois às 10
Há 2h e 5min

Hélder Teixeira expõe algo inédito sobre a sua passagem pelo “Big Brother”: “Fez-me confusão”

Dois às 10
Há 2h e 9min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu confessa medo de morrer numa cena que vai apertar o coração

Novelas
Há 3h e 23min

Uma gravidez, um assalto e um mistério desvendado. Os 7 momentos que vão mudar tudo em «A Madrasta» muito em breve

Novelas
Há 3h e 20min

Terra Forte: Maria de Fátima fica intrigada ao ouvir o choro de Luna na roulotte

Terra Forte
Ontem às 23:55

A Madrasta- Beatriz expõe Diana à frente de todos: «Vi-te a beijar o Simão»

A Madrasta
Ontem às 23:02

Revelados novos detalhes sobre o assassinato da filha da atriz Delfina Cruz: «Enrolou película aderente em volta da cabeça…»

Novelas
Há 2h e 38min

Quase ninguém reparou! José Condessa é a cara do avô de 90 anos: «São iguais»

Novelas
Hoje às 08:00