Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Indignado, Cláudio Ramos defende Rui Freitas de críticas: “Se tivesse votado, tinha salvo o Rui Freitas”

Há 1h e 4min
Indignado, Cláudio Ramos defende Rui Freitas de críticas: “Se tivesse votado, tinha salvo o Rui Freitas” - TVI

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Domingo foi de gala e a recruta Sara Santos acabou por ser expulsa, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.

Mais Vistos

2 milhões de visualizações em 24 horas: Veja o momento que fez o Instrutor Marques perder a postura

1ª Companhia
Ontem às 22:47
1

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
2

Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:13
3

Chegou à final do SS com o namorado e conquistou Portugal. Agora surge irreconhecível: «Não era feliz»

1ª Companhia
Ontem às 21:49
4

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
17 dez 2025, 09:53
5

Perdeu a filha no parto e o seu casamento desmoronou-se: conheça a história de vida de Sara Santos

1ª Companhia
2 jan, 09:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Um mês depois, recrutas recebem mensagens da família. E este momento arrepiou um estúdio inteiro

1ª Companhia
Ontem às 23:50

É aqui que Cristina Ferreira recarrega energias todos os fins de semana: «As saudades que eu tinha disto»

Dois às 10
Há 2h e 24min

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

Novelas
Há 2h e 34min

Francisco Monteiro e Márcia Soares já não escondem a relação que mantêm: «Encontrámos finalmente o nosso ponto de equilíbrio»

V+ TVI
30 jan, 16:11

Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:13

Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»

Dois às 10
30 jan, 16:35

TVI PLAYER

1ª Companhia - Gala - 1 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?

Amor à Prova
31 jan, 21:30

Recrutas recebem visita de peso e são fortemente elogiados: «É um orgulho»

1ª Companhia
Há 51 min

A Protegida - Sanjay é atacado e fica incosciente

A Protegida
31 jan, 23:25

Inédito! Atuação deixa Instrutor Marques emocionado

1ª Companhia
Ontem às 00:48

Amor à Prova - Desesperada, Sara passa a noite fora

Amor à Prova
30 jan, 21:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Aos seis anos, Beatriz luta contra uma leucemia rara

Dois às 10
Há 3 min

Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»

Dois às 10
Há 5 min

Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”

Dois às 10
Há 11 min

Sara Santos revela onde tem as cinzas da filha que morreu durante o parto

Dois às 10
Há 16 min

Cristina Ferreira confessa a Sara Santos: “Eu temi pela tua continuidade”

Dois às 10
Há 21 min

Esta receita de açorda de camarão é diferente de todas as outras

Dois às 10
Há 43 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

Novelas
Há 2h e 34min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Novelas
31 jan, 09:22

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
Há 2h e 4min

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

Novelas
Há 1h e 40min

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Novelas
Ontem às 08:32

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23