Inês Morais emociona-se ao falar de «Big Brother»: «Foi pelas pessoas que eu conheci»

Há 3h e 19min

No «Dois às 10», Inês Morais, ex-concorrente do «Big Brother», esteve à conversa com Cláudio Ramos e não conteve a emoção ao recordar a sua experiência no reality show. A jovem de Viseu, vencedora de 100 mil euros, expressou a sua gratidão pelas pessoas que conheceu e pelo crescimento pessoal que vivenciou. Inês destacou a importância do apoio do apresentador Cláudio Ramos durante o programa, e como as suas palavras de conforto foram essenciais para a sua jornada na casa. A ex-concorrente aproveitou ainda para falar sobre a sua nova marca de roupa «BRIHNZ», para homem e mulher, e convidou os espetadores a visitarem a página de Instagram da marca. Cláudio Ramos desejou-lhe muito sucesso neste novo projeto. Saiba mais em TVI Player