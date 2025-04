Inês Morais sobre «haters»: «Lido bem com isso... Eu rio-me!»

Há 3h e 2min

No «Dois às 10», Inês Morais abordou as críticas que recebeu nas redes sociais após a sua participação nos reality shows. A jovem confessou que na casa teve alguns "inimigos", mas que agora são apenas "conhecidos". Inês Morais afirmou que lida bem com os comentários negativos e que até se diverte com algumas mensagens descabidas que recebe. Inês Morais comentou que muitas vezes as pessoas que criticam online são as mesmas que pedem fotos e abraços na rua, acrescentando que adora conversar. Saiba mais em TVI Player